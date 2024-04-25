Пограничники обнаружили вражескую засаду, в которой находились более десятка российских диверсантов.

В Сумской области украинские пограничники вступили в бой с российскими диверсантами, чтобы заставить тех вернуться обратно в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

"Вражескую засаду, в которой находились более десятка российских диверсантов, обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой. Для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, задействовали артиллерийский и минометный расчеты", - говорится в сообщении.

В результате столкновения враг отошел.

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Усиление обстрелов Сумской области - что известно

Сумская область уже в течение двух лет страдает от российских атак, захватчики применяют различные типы вооружения. В последнее время российская армия усилила обстрелы области.

В частности, 8 апреля российские оккупационные войска сбросили 4 управляемые авиабомбы (УАБ) на центр города Белополье на Сумщине. Разрушениям подвергся городской совет, есть погибшая и пострадавшие.

11 апреля россияне нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по ТЭЦ в Сумах.

В Центре противодействия дезинформации утверждают, что Россия не имеет достаточно сил для наступления на Сумскую или Харьковскую область.

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