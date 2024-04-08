Разрушениям подвергся городской совет, есть погибшая и пострадавшие.

В понедельник, 8 апреля 2024 года, российские оккупационные войска сбросили 4 управляемые авиабомбы на центр города Белополье в Сумской области. Об этом сообщают в Сумской ОВА.

В результате авиационного удара одна женщина погибла. Еще три человека получили ранения. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь как местными, так и областными больницами.

Известно, что разрушениям подверглись учреждения торговли, городской совет, уничтожены автотранспортные средства. Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте атаки работают все необходимые службы.

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"Сегодня в Белополье российские террористы совершили очередное преступление против мирных людей, ударив по гражданской инфраструктуре. Благодаря тому, что сигнал воздушной тревоги прозвучал вовремя и люди спустились в укрытие, удалось избежать большего количества жертв. К сожалению, те, кто остались снаружи, получили ранения, в том числе и несовместимые с жизнью", – рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Атаки РФ по Украине

Россияне нанесли удар по девятиэтажке в Селидово Донецкой области. Об этом сообщил глава местной ОГА Вадим Филашкин.

Кроме того, оккупанты ударили по городу Часов Яр. Там в результате артиллерийского обстрела погибла 77-летняя женщина. Повреждены 6 частных домов.

Также россияне усилили атаки по Харькову. Кроме ударов по энергетической инфраструктуре, Россия наносит хаотичные удары управляемыми авиабомбами по второму по населению городу Украины. Издание The Economist пишет, что оккупанты хотят превратить город в серую зону, непригодную для жизни.

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