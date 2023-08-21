Генерал Ходжес заявил, что не следует легкомысленно относиться к этому риску.

Генерал-лейтенант Соединенных Штатов Америки в отставке Бен Ходжес подчеркивает, что необходимо серьезно относиться к угрозе ядерной войны.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net, отметив, что России от этого пользы все равно не будет.

"Мы должны серьезно воспринимать угрозу ядерной войны. В России тысячи ядерных боеголовок, и им явно все равно, сколько невинных людей они убивают. Но я также считаю, что это крайне маловероятно", - указал он.

Ходжес добавил, что в случае ядерной катастрофы Россия получит от этого "нулевую" пользу.

"Будет ноль, ноль положительных результатов, если они используют ядерное оружие", - считает генерал.

По словам Ходжеса, единственная выгода для России заключается в самом факте угрозы использовать это оружие. Однако это очень опасно для Москвы, ведь она играет ядерной риторикой, будучи страной-членом ООН. Это безответственно, считает генерал.

"Потому что они видят: мы настолько обеспокоены такой возможностью, что перестаем делать то, что нужно Украине, например передавать дальнобойное оружие. Я думаю, это потому, что руководство США обеспокоено ядерной эскалацией", - сказал он.

Генерал отметил, что когда британцы и французы предоставили Украине высокоточное оружие большой дальности, например ракеты Storm Shadow, то Россия ничего не сделала: "Они ничего и не могли сделать. Поэтому ядерная война - это очень маловероятно", - подчеркнул Ходжес.

Он также выразил мнение, что китайцы сказали россиянам не использовать ядерное оружие: "А президент США Джо Байден предупредил: если они на это пойдут, последствия будут катастрофическими. Мне кажется, ему верят", - добавил генерал.

При этом Ходжес также подчеркнул, что Украина не остановится даже в случае применения Россией ядерного оружия.

"И наконец, мне кажется, что люди вокруг Путина думают о жизни после него. Те, кто примет любое участие в этом, знают: их жизнь закончится, они будут привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

Ходжес также отметил, что российское тактическое ядерное оружие предназначено либо для разрушения инфраструктуры, либо для создания брешей в защите. Так что не стоит совершать ошибку, предполагая, что любой удар будет похож на Хиросиму.

Также Россия не имеет конкретно определенной цели для ядерного удара. Это еще один фактор, указывающий на маловероятность атаки.

"Нет такого места, где война закончится: мол, если они уничтожат это единственное место, то получат преимущество и одержат победу. Думаю, они уже нанесли достаточно разрушений украинским городам своими другими ракетами. Поэтому я не знаю, где они это используют. Может быть, там, где нет населения или мало населения, просто чтобы показать: "Посмотрите, у нас есть такие возможности", - сказал он.

Угроза ядерной атаки из-за шантажа РФ

Как ранее сообщал УНИАН, официальные лица России неоднократно говорили о готовности использовать "все средства", если их стране будет угрожать опасность, а пропагандисты призвали использовать ядерное оружие.

В начале августа влиятельный американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что если россияне применят ядерное оружие в Украине, то это будет считаться нападением на НАТО. Он отметил, что хотя Украина и не входит пока в Альянс, она все же граничит с ним.

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