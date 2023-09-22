Сразу несколько каналов сообщили, что была атака на этот объект. Впрочем, достоверных подтверждений поражения пока нет.

Во временно оккупированном Севастополе (Крым) второй раз за день прогремел мощный взрыв. Тем временем оккупанты продолжают устранять последствия разгромной ракетной атаки на штаб командования Черноморского флота России.

Как сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер", а также "Крым. Реалии", в 17:37 в Севастополе прогремел еще один мощный взрыв - от него задрожали стекла в окнах.

По данным канала "Крымский ветер", была атакована Севастопольская теплоэлектроцентраль.

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"Вероятно, ударили по Севастопольской ТЭЦ", - пишет канал.

Российский проект "ВЧК-ОГПУ", который публикует инсайдерскую информацию, также сообщил о взрывах в районе ТЭЦ.

"Очевидцы сообщают, что в Севастополе новые взрывы. В районе ТЭЦ", - пишет канал.

Впрочем, затем "Крымский ветер" сообщил со ссылкой на очевидцев, что Севастопольская ТЭЦ пока цела. Деталей от местных гауляйтеров пока нет.

Взрывы в Крыму 22 сентября

22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели громкие взрывы и местные каналы заявили о ракетной атаке. Россияне пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, а гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар.

Впоследствии Вооруженные Силы Украины официально подтвердили удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе (Крым).

Кроме того, в Крыму продолжается тревожный день с "бавовной". Мониторинговые проекты сообщают о пожаре на аэродроме оккупантов в Новофедоровке.

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