Вооруженные силы Украины официально подтвердили удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе (Крым).
Как сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, цель была поражена в результате удачной атаки.
"Поражено! 22 сентября около 12:00 Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. Слава Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.
Взрывы в Крыму 22 сентября
22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели громкие взрывы и местные каналы заявили о ракетной атаке. Россияне пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, а гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар.
Затем в сети появились кадры разрушенного здания штаба. В частности, телеграмм-канал "Mash на волнах" показал, как выглядело здание сразу после ракетного удара. Также крымские паблики обнародовали фото последствий удара по штабу российского флота. Вероятно, уничтожена крыша и несколько этажей здания.
Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, говоря о сегодняшней "бавовне" в Севастополе, отмечает, что в Крыму неспокойно уже давно.
После взрывов во временно оккупированном Севастополе командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук снова поблагодарил пилотов и подчеркнул, что это город Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.