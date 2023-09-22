По данным Страткома, объект был успешно поражен.

Вооруженные силы Украины официально подтвердили удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе (Крым).

Как сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, цель была поражена в результате удачной атаки.

"Поражено! 22 сентября около 12:00 Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. Слава Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму 22 сентября

22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели громкие взрывы и местные каналы заявили о ракетной атаке. Россияне пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, а гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар.

Затем в сети появились кадры разрушенного здания штаба. В частности, телеграмм-канал "Mash на волнах" показал, как выглядело здание сразу после ракетного удара. Также крымские паблики обнародовали фото последствий удара по штабу российского флота. Вероятно, уничтожена крыша и несколько этажей здания.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, говоря о сегодняшней "бавовне" в Севастополе, отмечает, что в Крыму неспокойно уже давно.

После взрывов во временно оккупированном Севастополе командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук снова поблагодарил пилотов и подчеркнул, что это город Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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