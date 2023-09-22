В Крыму продолжается тревожный день с "хлопками". Мониторинговые проекты сообщают о пожаре на аэродроме оккупантов.
Как сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутников, на военном аэродроме в Новофедоровке вспыхнул пожар.
"Что-то загорелось на аэродроме в Новофедоровке вблизи взлетной полосы. Надо наказывать курильщиков", - пишет канал.
Взрывы в Крыму
22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели громкие взрывы и местные каналы заявили о ракетной атаке. Россияне пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, а гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар.
Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, говоря о сегодняшней "бавовне" в Севастополе, замечает, что в Крыму неспокойно уже давно.
После взрывов во временно оккупированном Севастополе командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук снова поблагодарил пилотов и подчеркнул, что это город Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.