Профессионалы западных спецслужб учатся у украинских спецслужб.

С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности провела сотни тайных спецопераций в тылу врага, заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в эфире телемарафона.

Он отказался комментировать, причастна ли СБУ к организации атаки дронами на аэродром в Курске (Россия) в ночь на 27 августа.

"Могу сказать, что с начала полномасштабного вторжения СБУ провела сотни тайных спецопераций. И это делается как на линии соприкосновения, так и в тылу врага. Причем большинство из этих реализаций - самого высокого уровня сложности. Профессионалы западных спецслужб учатся у нас этому", - подчеркнул Дехтяренко.

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При этом он добавил, что сейчас может лишь говорить так, чтобы не навредить дальнейшим планам и спецоперациям. "Подтверждать любые случаи "бавовны" не могу", - подчеркнул он.

Спикер СБУ отметил, что сотрудничество с другими участниками Сил безопасности и обороны происходит "нон-стоп, в том числе и во время спецопераций".

Удар по российскому Курску

В ночь на 27 августа аэродром в российском Курске был атакован большим количеством беспилотных летательных аппаратов. Сообщалось о поражении пяти самолетов, двух радаров. Главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что удар был нанесен картонными дронами-камикадзе.

Он отмечал, что 16 беспилотных летательных аппаратов поразили четыре истребителя Су-30 и один МиГ-29. Кроме того, были поражены радары российского комплекса С-300 и две системы "Панцирь". При этом добавил, что атака была осуществлена картонными дронами, которые смогли пролететь эшелонированную систему с радарами дальнего обнаружения и не были обнаруженными. Также он обнародовал видео испытания картонных дронов.

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