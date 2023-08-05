Василий Малюк призывает Россию покинуть территориальные воды Украины и украинскую землю.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отмечает, что атаки надводными дронами на русские корабли являются законными, потому что осуществляются в территориальных водах Украины, которые временно оккупированы Россией.

Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

"Любая "бавовна", которая происходит с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными", - подчеркнул Малюк.

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"Поэтому, если россияне хотят, чтобы "бавовна" прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них", - подчеркнул глава СБУ.

Также он выразил уверенность, что Украина стопроцентно одержит победу над Россией как врагом в этой войне.

Атаки на корабли РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 августа на военные корабли России в Новороссийску была совершена атака. По информации источников УНИАН, спецоперацию проводили Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами.

В результате атаки российский десантный корабль "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи, утверждал источник.

В ВМС Украины подтверждали повреждения российского корабля "Оленегорский горняк" в Черном море, отмечая, что они существенные.

В то же время, в ночь на 5 августа появилась информация, что возле Керченского моста было несколько взрывов. Прихвостни властей РФ утверждали, что в Керченском проливе были якобы ликвидированы три надводных беспилотника. В атаке противники обвинили украинскую сторону.

Позже появилась информация, что повреждено танкер-химовоз Sig.

Источники сообщили УНИАН, что до ночной атаки на российский танкер вблизи Крымского моста причастна Служба безопасности Украины.

Россияне убеждают, что российский танкер Sig получил повреждения, в результате которых якобы не произошло разлива топлива. ВЧК-ОГПУ пишет, что борт получил пробоину в результате атаки беспилотником, и было затоплено машинное отделение.

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