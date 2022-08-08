Наличие западных технологий обнаружили при изучении российского оружия, которое нашли в Украине.

В российском оружии, которое нашли в Украине, обнаружено более 450 компонентов иностранного производства. РФ, вероятно, приобрела критически важные технологии у компаний из США, Европы и Азии до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Эксперты изучили захваченное на поле боя неповрежденное или частично поврежденное российское оружие. При разборке было обнаружено, что оно состоит преимущественно из западных компонентов.

Почти две третьих из них были произведены американскими компаниями Analog Devices и Texas Instruments. Другие компоненты РФ закупила у компаний из Японии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Швейцарии и Нидерландов.

Отмечается, что усиление экспортных ограничений и контроля за их соблюдением может затруднить для России пополнение арсенала оружия, такого как крылатые ракеты.

Российская крылатая ракета 9М727 содержит в себе 31 иностранный компонент. Они были изготовлены американскими Texas Instruments Inc и Advanced Micro Devices Inc, а также немецкой Cypress Semiconductor.

В то же время российская крылатая ракета Х-101, которую использовали для ударов по украинским городам, также имела 31 иностранный компонент с деталями, произведенными компаниями, включая Intel и принадлежащую AMD - Xilinx.

Производители электроники подчеркнули, что после введения санкций не продавали товары из "черного списка" стране-агрессору.

В агентстве добавили, что более 80 микросхем западного производства находились под экспортным контролем США по крайней мере с 2014 года. Это означает, что для их поставки в Россию потребовалась бы лицензия.

Результаты расследования свидетельствуют о зависимости российских военных от иностранных микросхем для всего - от тактических радиостанций до беспилотников и высокоточных боеприпасов дальнего действия. Несмотря на это западные правительства не спешили ограничивать доступ России к этим технологиям даже после аннексии Крыма.

Напомним, The Wall Street Journal ранее писал, что китайские компании продают РФ товары, необходимые для продолжения войны в Украине.

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