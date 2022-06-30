В России заводы ОПК уходят в простой, они замораживают производство.

"Уралвагонзавод" - единственный в РФ производитель танков - больше не может полноценно работать из-за недостатка иностранных комплектующих. Сотрубников предприятия руководство отправило в неоплачиваемый отпуск.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

Как отмечает военный эксперт Александр Коваленко, заводы уходят в простой, они замораживают производство. Они не могут работать без комплектующих и технологических возможностей по производству новых танков.

"А вот были ли новые танки - очень хороший вопрос. На самом деле "Уралвагонзавод" уже несколько лет не выпускает новые танки с ноля, как об этом любит отчитываться российское руководство. Предприятие модернизирует старые советские танки и преподносят их как новые", - отмечают журналисты. Как объясняют эксперты, это делается с целью распила государственных средств.

На сегодня предприятие не может даже модернизировать старую технику, поскольку модернизация происходила за счет иностранного оборудования и запчастей.

После полномасштабного вторжения в Украину с Российской Федерацией никто не хочет иметь дела. Соответственно, Россия как производитель оружия лишилась фактически рынка сбыта.

Барнаульский станкостроительный завод последние два года экспортировал более 1 млрд патронов в более чем 30 стран мира. Но сейчас страны Северной Америки перестали покупать патроны с этого завода. Также сократились поставки в Индию, Китай и Египет. Из-за потери рынка сбыта производство завода частично приостановлено, уволены почти полтысячи сотрудников.

Эксперты отмечают, что оборонно-промышленный комплекс РФ находится в перманентном кризисе. Во-первых, предприятиям постоянно не хватает комплектующих, современной электроники, чипов. Во-вторых, предприятия теряют контракты за границу.

Военные эксперты прогнозируют в обозримом будущем переформатирование всего мирового рынка вооружения. То есть РФ могут вытолкнуть с ее ниши.

Ранее Соединенные Штаты Америки ввели санкции против пяти китайских компаний. Причиной стала поддержка российского оборонного и военного сектора до и после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: