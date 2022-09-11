По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, "чем больше откладывается процесс, тем труднее будет договориться".

На фоне успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине и Херсонщине в России заговорили о переговорах. Якобы РФ от них не отказывается и готова к дипломатическим беседам. Однако без традиционных угроз в духе "позже труднее будет договориться" не обошлось.

О переговорах упомянул министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с пропагандистским прокремлевским каналом "Россия-1".

"Наша позиция была изложена президентом. Мы не против переговоров, мы не отказываемся от переговоров", — заявил Лавров.

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Затем министр использовал традиционный российский шантаж. По его словам, "чем больше откладывается [дипломатический] процесс, тем труднее будет договориться".

"Здесь есть уже свежий исторический пример, когда в Стамбуле в конце марта была достигнута договоренность, причем на основе предложений, которые внесла украинская делегация. Мы поддержали этот подход. Украинцы сами от него отказались. Была за два дня устроена "провокация в Буче". Мы, кстати, до сих пор не можем получить информацию, которую мы просим у западных коллег", — добавил Лавров.

Напомним, на фоне успешного контрнаступления ведущая пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян начала намекать на примирение, о чем УНИАН писал в своем Telegram-канале. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к народу 11 сентября заявил, что переговоры с Россией о завершении войны невозможны. Агрессор не имеет адекватных позиций и может нарушить договоренности.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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