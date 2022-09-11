Поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций, пояснил президент.

Пока никакие переговоры с Российской Федерацией по завершению войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, принимая участие в панельной дискуссии на 17-й встрече YES (Ялтинская европейская стратегия), сообщает Офис главы государства.

"Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят", – отметил глава государства.

Видео дня

Но в случае с российской стороной, отметил Зеленский, нет уверенности в том, что они будут соблюдать свои обещания.

"Я считаю, что не будут. Никто не верит. Они нерукопожатые", - сказал президент.

Как отметил Зеленский, сначала нужно, чтобы РФ покинула украинские территории и перестала вести себя как террорист, который начал полномасштабную войну против нашей страны. Тогда можно будет говорить о дипломатии.

"Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать обратно чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких – то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги", - пояснил Зеленский.

Напомним, Зеленский поручил реконструировать ЛЭП для обеспечения Польши необходимым объемом электричества.

Вас также могут заинтересовать новости: