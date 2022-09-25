Отмечается, что подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевых действиях, так и в обеспечении безопасности на захваченных территориях Украины.

Объявленная Путиным частичная мобилизация в России может пополнить ряды не только военных, но и Росгвардии.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевых действиях, так и в обеспечении безопасности на захваченных территориях Украины. Сейчас они способствуют проведению "референдумов" по аннексии оккупированных территорий.

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"Эти силы предназначены для выполнения функций внутренней безопасности, чтобы обеспечить непрерывность режима Путина. Росгвардия была особенно плохо подготовлена к интенсивным боям, с которыми она столкнулась в Украине", - говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что ввиду необходимости подавить рост внутреннего инакомыслия в России, а также для выполнения оперативных задач в Украине Росгвардия, предположительно, находится под особой нагрузкой.

"Есть реальная вероятность того, что мобилизация будет использована для усиления подразделений Росгвардии дополнительными живыми силами", - говорится в сообщении.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

В то же время в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результатов их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство. В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что сейчас именно Украина удерживает инициативу на передовой.

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