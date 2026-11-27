Поскольку это не смартфон вроде iPhone Duo, внешнего экрана у него не будет.

Уже долгое время в сети ходят слухи о том, что Apple работает над складным устройством с гигантским дисплеем. До конца неясно, каким именно будет этот гаджет, однако инсайдеры уверены, что речь идет об iPad – хотя его выход на рынок все еще под большим вопросом.

По данным Bloomberg, проект имеет кодовое название Project J312 и очень напоминает огромный iPhone Duo с диагональю внутреннего дисплея 19–20", но без внешнего экрана. Изначально выход планировался на 2027 год, но затем был перенесен на 2028-й. При этом релиз могут сдвинуть и на 2029 год – или вовсе отменить по ряду причин.

Первая проблема – стоимость. Складной планшет оценивается от $3000 до $5000, что сделает его самым дорогим iPad в истории. Во-вторых, существуют сложности с процентом выхода годных дисплеев при производстве. Bloomberg не уточняет детали, но добавляет еще одну причину возможной отмены – ПО. В Apple до сих пор не могут определиться, на какой системе должно работать устройство: на iPadOS, macOS или на совершенно новой ОС.

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Информация о крупном складном гаджете Apple появляется не впервые. Еще в декабре 2024 года источники Bloomberg упоминали похожее устройство, которое в других отчётах называли складным MacBook, но те планы компания, судя по всему, свернула или заморозила.

Apple вышла на рынок складных устройств с телефоном iPhone Duo, старт которого оказался непростым. Ранние сообщения указывали на проблемы с контролем качества, хотя сама компания утверждает, что с так называемым "crackgate" (проблемой трещин) столкнулось небольшое число покупателей. Сейчас Apple работает над iPhone Duo 2, учитывая ошибки 1-го поколения, поэтому неудивительно, если компания решит перенести эти технологии на другие категории устройств, включая планшеты. Тем не менее до появления складного гаджета Apple, не являющегося смартфоном, может пройти еще несколько лет.

В конце октября Apple представила "совершенно новый" iPad Mini – впервые с OLED-экраном. Весте с характеристиками увеличилась и цена: компактный планшет теперь стоит от $699.

По данным Bloomberg, в начале 2027 года состоится премьера базового iPad и нового iPad Air, который тоже получит OLED-экран. Вместе с ними свет увидит обновленный iPad Pro.

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