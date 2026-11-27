Название композиции этого года - "Свет внутри".

На Софийской площади в Киеве началась установка новогодней елки, и всех желающих приглашают помочь с этим. Соответствующие фото с началом процесса установки праздничного дерева уже опубликовали в социальных сетях.

В то же время ранее Игорь Добруцкий, основатель и руководитель проектов Folk Ukraine, на своей странице в Facebook сообщил, что волонтеров приглашают присоединиться к установке главной новогодней елки Украины на Софийской площади в Киеве.

"Впереди много работы, и нам очень нужна ваша помощь! Вместе будем расправляем тысячи хвойных веточек, чтобы наша елка стала пышной и красивой. 27 и 28 ноября ждем всех желающих с 13:00 и в течение всего дня", – написал он.

Видео дня

Добруцкий добавил, что присоединиться можно на час, два или остаться на целый день.

"Это прекрасная возможность стать частью новогодней истории страны. А когда главная елка засияет огнями, вы с гордостью сможете сказать своим детям, друзьям и родным: "Я тоже помогал её создавать!", – отметил представитель Folk Ukraine.

По его словам, елка будет состоять из трёх тысяч веточек, и создать её нужно до 29 ноября включительно. Название композиции этого года – "Свет внутри".

Подробности о елке

Кроме того, в комментарии "Суспильному" Добруцкий отметил, что высота елки составит 18 метров, а декор будет сдержанным.

Украсить елку планируют до 5 декабря, а зажечь – 6 декабря, в День святого Николая. Дополнительные локации и фотозоны рядом с елкой не планируются. Будет работать только одна лавка, где можно будет приобрести горячие напитки.

Елка будет работать автономно, гирлянды будут светиться до 22:00. У организаторов есть генератор и аккумуляторы, которые будут питать елку. Ее, как и в течение последних 13 лет, установят на средства меценатов.

Украшения для елок и неожиданное использование деревьев

Как сообщалось, после нескольких сезонов, в которых в качестве новогоднего декора доминировали большие банты, бархатные ленты и тщательно подобранные по цвету елочные шары, вернулся тренд на "дождик". Это связано с растущей популярностью новогодней эстетики в стиле ретро.

В то же время на северо-западе Англии, в графстве Ланкашир, старые новогодние елки обретают вторую жизнь: их закапывают в песок на побережье, чтобы сдерживать эрозию и восстанавливать природные дюны.

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