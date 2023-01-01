Глава государства заявил, что дроны и ракеты России не помогут, потому что Украина ничего не отдаст.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в России воцарился страх, потому что они проигрывают войну, развязанную против украинского народа и украинской государственности.

"Русские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в этот год. Наши же защитники как были молодцы, так и 1 января показали себя очень хорошо. Знаете, в эти дни было видно, как далеко мы отошли ментально, просто по-человечески, от того, в чем варится Россия. Наше с вами ощущение единства, подлинности, самой жизни - это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России", - заявил Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

Президент отметил, что в России боятся.

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"Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проигрывают. Дроны, ракеты, все остальное им не поможет. Потому что мы вместе. А они разве что вместе со страхом. И ни один год они у Украины не заберут нашей независимости. Ничего им не отдадим", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто этой ночью и ежедневно бьет врага на фронте.

"Также на российский удар по Херсону, Никополю, по Харьковщине, по всем нашим городам и общинам - мы оккупантам отвечаем очень ощутимо для них. Я благодарю всех наших энергетиков, коммунальщиков за стабильное энергоснабжение и минимум отключений, учитывая все имеющиеся обстоятельства. Всюду, где линии передачи и другие энергообъекты повреждены обстрелами, восстановление продолжается круглосуточно. Сегодня также", - сказал президент.

Зеленский отметил, что "очень важно, как все украинцы этой новогодней ночью подпитали внутреннюю энергию". "Как мы благодарили нашим воинам. Как мы благодарили близких. И как миллионы раз по всей Украине, по всему свободному миру звучало и звучит до сих пор наше с вами пожелание – пожелание победы. Сделаем все, чтобы так и было!"- подчеркнул президент.

Война в Украине: сбитые цели

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделения Сил обороны Украины сбили все беспилотники Shahed 136, которые запускали российские оккупанты в течение суток. Также сообщалось, что в течение суток российские захватчики нанесли по Украине 35 авиаударов.

По данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в новогоднюю ночь в небе над Украиной было уничтожено 45 вражеских дронов.

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