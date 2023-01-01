В течение суток российские захватчики нанесли по Украине 35 авиаударов.

Подразделения Сил обороны Украины сбили все беспилотники Shahed 136, которые запускали оккупанты в течение суток.

"В течение суток противник нанес 35 авиационных ударов, в частности, применил БпЛА "Шахед-136", все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины. Также российские оккупанты совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, и по детской больнице города Херсон", - сказано в сообщении Генштаба.

Также сообщается, что на Херсонском направлении от огня противника пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Львово, Ивановка, Ингулец, Инженерное, Антоновка и Херсон.

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Кроме того, по данным Генштаба, с целью дестабилизации гуманитарной ситуации на временно занятых территориях Херсонской области и принуждение местного населения к так называемой "добровольной эвакуации" российские оккупационные войска обстреливают из минометов Олешки, Голую Пристань, Плавни, а также дачные поселки между указанными населенными пунктами.

Россия атаковала Украину дронами в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В центральных областях страны угроза сохранялась с 23 часов до 5 часов утра.

В целом этой ночью силами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 45 вражеских "Шахедов". 13 из них сбили еще в 2022 году, а остальные 32 - в 2023.

В частности, ракетами и дронами-камикадзе была атакована Киевская область. Страна-террорист снова пыталась попасть в объекты энергетической инфраструктуры. По информации КМВА, в районе Киева было обнаружено 32 воздушные цели, все 32 были уничтожены.

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