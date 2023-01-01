Президент подчеркнул, что Украина бьется и будет биться дальше ради главного слова: "Победа".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году украинцы выбрали сопротивление и борьбу, и нет других вариантов, только победа.

В новогоднем поздравлении президент отметил, что прошедший год для украинцев начался 24 февраля.

"Этот год начался 24 февраля. Без предисловий и прелюдий. Резко. Рано. В 4 часа. Было темно. Было громко. Многим было сложно, кому-то – страшно. Прошло 311 дней. Нам все еще может быть темно, шумно и сложно. Но нам точно уже никогда не будет страшно. И никогда не будет стыдно", – добавил он.

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Зеленский подчеркнул, что это был год Украины и украинцев.

"24 февраля мы проснулись. Другие мы. Другой народ. Другие украинцы. Первые ракеты окончательно разрушили лабиринт иллюзий. Мы увидели, кто есть кто. На что способны друзья, враги, а главное – на что способны мы сами", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что 24 февраля миллионы украинцев сделали выбор, выбрав не белый флаг, а сине-желтый флаг, не побег, а встречу врага, а также сопротивление и борьбу.

"Взрывы 24 февраля нас оглушили. С тех пор мы не все слышим. И не всех слушаем. Нам говорили: у вас нет других вариантов, кроме как сдаться. Мы говорим: у нас нет других вариантов, кроме как победить. 24 февраля мы начали творить нашу победу. Из многих кирпичиков – сотен других побед", – добавил Зеленский.

Президент отметил, что украинцы победили панику, сомнения, уныние, страх и поверили в себя и в свои силы, а также в Вооруженные силы Украины, разведку, Нацгвардию, СБУ, Силы специальных операций, пограничников, Силы территориальной обороны, ПВО, полицию, ГСЧС.

"Все наши силы обороны и безопасности. Я горжусь вами всеми, наши воины", – добавил он.

Зеленский предположил, что 2022 год можно назвать годом потерь для Украины, для всей Европы, для всего мира.

"Но это неправильно. Мы не должны так говорить. Мы ничего не потеряли. У нас забрали. Украина не потеряла сыновей и дочерей – их забрали убийцы. Украинцы не потеряли дома – их уничтожили террористы. Мы не потеряли своих земель – на них зашли захватчики. Мир не потерял мир – Россия его разрушила. Этот год ранил нас в сердце. Мы выплакали все слезы. Прокричали все молитвы. 311 дней. О каждой минуте нам есть что сказать. Но большинство слов излишни. Они не нужны. Не нужны объяснения, украшения. Нужна тишина. Чтобы услышать. Нужны паузы. Чтобы осознать", – сказал глава государства.

В поздравлении президента показали кадры первых ударов 24 февраля, а также видео ударов, которые были впоследствии – в течение следующих месяцев.

"Это невозможно забыть. И невозможно простить. Но возможно победить. Мы выстояли на ногах, потому что было то, что нас держало, – наш дух", – отметил он.

После этих слов Зеленского украинцам показали кадры побед за месяцы войны. В частности, героической обороны Киева, Харькова, Николаева, "бавовну" на Антоновском и Крымском мостах, освобожденные Изюм, Балаклею и Купянск, а также Херсон.

"И молимся, что будет Кременная и Сватово, Мелитополь, весь Донбасс, Крым. Мы боремся и будем сражаться дальше. Ради главного слова: "Победа". Она точно будет. Мы идем к ней 311 дней. Отдали много сил. Но в миг, когда кажется, что ты уже не можешь идти дальше, вспомните, что мы уже с вами прошли. Я хочу сказать всем вам: украинцы, вы невероятные! Взгляните, что мы сделали и что мы делаем", – сказал он.

В частности, президент привел примеры того, что сделали украинцы: как украинские воины с первых дней громят "вторую армию мира", как останавливали колонны вражеской техники, как дедушка останавливал руками танк, как женщина сбила дрон банкой помидоров, как в оккупации воровали вражеские танки, БТРы, вертолет, снаряды, как собирали за часы на "Ловцов "шахедов", морские дроны, броневики, скорые и "Байрактары", как выдержали все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, тьму и холод, как поддерживали друг друга и государство.

Новогоднее поздравление Зеленского

В традиционном новогоднем обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский пожелал им победы. Он также отметил, что хочет, чтобы этот год стал годом возвращения. Чтобы украинские военные и пленные вернулись к родным, а переселенцы – домой. А также, чтобы Украина вернула под полный контроль границы в пределах 1991 года.

Президент также поблагодарил каждый регион Украины за несокрушимость. Зеленский подчеркнул, что на войне важен каждый. Президент добавил, что в большой войне нет маленьких дел и нет ненужных людей.

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