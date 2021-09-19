В стране-агрессоре отметили, что голосование на оккупированном Донбассе стало самым масштабным за рубежом.

Более 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами проголосовали дистанционно на выборах в Государственную думу России.

Об этом сообщил глава комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека РФ Кирилл Вышинский, пишет ТАСС.

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По его словам, это приблизительная цифра, поскольку какая-то часть людей, живущих в "ДНР" и "ЛНР" и получивших паспорта РФ, "ранее уже имела регистрацию на территории РФ и участвовала в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов".

В стране-агрессоре отметили, что голосование на оккупированном Донбассе стало самым масштабным за рубежом.

"Там огромное количество людей - более 650 тыс. уже являются гражданами РФ, получили паспорта", - сказал Вышинский.

Вышинский также рассказал, что поток желающих проголосовать из Донбасса "огромный" и было совершено 1,4 тысячи транспортных рейсов за три дня выборов.

Выборы в Госдуму РФ для жителей ОРДЛО

Ранее ЦИК РФ одобрил привлечение жителей ОРДЛО с российскими паспортами к электронному голосованию на парламентских выборах в РФ, которые состоятся 17-19 сентября 2021 года.

МИД Украины призвал Россию отменить решение и выразил решительный протест действиям оккупантов.

По данным СМИ, подконтрольные Кремлю боевики проводят активную кампанию по регистрации жителей на портале "Госуслуг". Кроме того, оккупанты планируют организовать подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

8 сентября Верховная Рада призвала мировое сообщество предостеречь РФ от проведения выборов в Крыму и на Донбассе.

Российские паспорта начали раздавать жителям ОРДЛО весной 2019 года после соответствующего указа Путина. Мир не признает их легитимности.

По оценкам СНБО Украины на 2021 год, на оккупированном Донбассе, по разным данным, паспорта РФ получили от 630 до 740 тыс. человек. "Человек не имеет возможностей для существования в некоторых случаях, если у него нет этой бумаги (паспорта РФ - УНИАН)", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Автор: Александр Топчий