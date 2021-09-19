Федор Вениславский отметил, что в Европарламенте уже предостерегли Москву.

Текущие выборы в Государственную думу Российской Федерации международное сообщество может не признать. Причина тому – привлечение к выборам жителей ОРДЛО.

Об этом рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа" и представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский в эфире на телеканале "Украина 24".

"Любые реакции со стороны органа государственной власти на факты нарушения прав граждан Украины на временно оккупированных территориях всегда являются действенными. То есть нужно оценивать эти обстоятельства, оценивать в комплексе. И надо смотреть, каким образом реагируют международные институции, в том числе ООН и Европарламент, по поводу тех или иных событий, которые мы сейчас с вами обсуждаем", - заявил политик.

При этом он напомнил, что Европарламенте предостерегли Москву от нарушения основополагающих принципов избирательного права на выборах в Госдуму РФ. По его словам, этими выборами Кремль пытается показать, что на оккупированных украинских территориях живут россияне.

Читайте также"Путинские прихвостни": под российским посольством в Киеве беженец из РФ устроил одиночный пикет"Поскольку в данном случае речь идет об избирательном процессе в широком смысле в Государственную думу, которая выбирается, в том числе с участием политических партий, то разграничить ту часть народных избранников Государственной думы, которые будут избраны при участии граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, в принципе будет невозможно. Поэтому, конечно, необходимо поставить вопрос о легитимности всей Государственной думы", - подытожил Вениславский.

Голосование на выборах в Госдуму РФ: что известно

18 сентября в России завершился второй из трех дней голосования на выборах в Государственную думу, на которых могут голосовать как жители оккупированного Крыма, так и Донбасса.

Ранее, 16 сентября, главарь боевиков ДНР Денис Пушилин заявлял, что оккупационные власти организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов, а также упрощенный пограничный контроль для желающих проголосовать на выборах в РФ. Кроме того, жителям оккупированных территорий Украины разрешено голосовать дистанционно через российский портал "Госуслуги". Однако, чтобы проголосовать, они должны иметь российское гражданство.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированного Донбасса получать российское гражданство по упрощенной процедуре. По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, на оккупированном Донбассе паспорта РФ уже получили от 630 до 740 тысяч человек.

На последнем заседании 17 апреля СНБО решил ввести санкции против всех организаторов выборов в Государственную думу Российской Федерации на украинских оккупированных территориях.

Автор: Анастасия Горбачева