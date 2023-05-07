Некоторые специалисты не намерены возвращаться в РФ.

В 2022 году из России выехали 1,3 миллиона человек. Из-за этого в стране возник крупнейший с 1998 года дефицит рабочей силы.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter. Как отмечается, Центральный банк РФ опросил 14 тысяч работодателей и обнаружил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года.

За последние три года из-за пандемии и полномасштабной войны в Украине население страны-агрессора сократилось на 2 млн больше, чем ожидалось. В частности, из России выехало до 1,3 млн человек, среди которых много молодых и хорошо образованных людей в передовых отраслях. В Минкомсвязи РФ заявили, что около 10% (100 тыс.) ИТ-работников покинули страну и не вернулись.

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"Мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Это, скорее всего, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует разжечь инфляцию", - считают в разведке Британии.

Последствия войны в Украине для РФ

После объявления в сентябре о проведении "частичной мобилизации" в России, сотни тысяч россиян начали бежать из страны. Многие из них решили не возвращаться. В Грузии бежавшие от мобилизации россияне сейчас составляют почти 8% населения.

В Российской Федерации сразу придумали, как "содрать" деньги с тех, кто уехал из страны. Для этой категории граждан решили поднять налоги.

Глава МВФ Кристалина Георгиева подтвердила, что введенные против РФ ограничения в среднесрочной перспективе будут иметь разрушительные последствия для экономики страны-агрессора.

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