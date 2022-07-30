Госдума утверждает, что Российской Федерации якобы пытаются угрожать ядерным оружием.

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что целью войны в Украине якобы является отвоевание русского языка и здравого смысла.

С таким заявлением он выступил на форуме "Территория смыслов", пишет "РБК-Украина".

"Сегодня "специальная военная операция" - это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, отвоевать эту территорию от нацизма и фашизма", - сказал Слуцкий.

По словам депутата, война против Украины - это единственное возможное решение, когда России якобы пытаются угрожать ядерным оружием.

Напомним, что основателем и председателем ЛДПР был Владимир Жириновский, известный своими антиукраинскими заявлениями. Он скончался 4 апреля 2022 года.

Фракцию ЛДПР в Государственной думе Российской Федерации вместо Жириновского возглавил Леонид Слуцкий. Ранее журналистки нескольких изданий обвиняли его в домогательствах.

Ранее он предложил переименовать должность президента России, на правителя.

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