Украинская сторона четко понимает тактику РФ, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не уверен, что на Донбассе уже началась полномасштабная битва.

Об этом Зеленский сказал в интервью французскому каналу новостей BFM TV.

"Я не уверен, что сейчас идет полномасштабная битва на Донбассе, потому что так как они действуют и действовали, мы видели и видим именно на Донбассе. Они уходят и города не оставляют. Маленькие города они не оккупируют, они их переезжают, просто полностью переезжают. Там ничего нет", - отметил Зеленский.

Глава государства привел пример города Волноваха, уничтоженного российскими оккупантами.

"Они уничтожили все здания. Вы должны понять, как это происходит на Донбассе. Просто все. На сегодняшний день ни одного человека там нет. Может где-то под обломками кто-то еще может быть, но, по нашим данным, нет людей. Кто не сбежал, кто не смог эвакуироваться - их нет. Вот был город Волноваха, и его нет. Именно таким образом они действуют", - заявил президент.

Как сказал Зеленский, ему доложили о великой битве за город Рубежное и еще несколько населенных пунктов.

"Там просто все уничтожают, абсолютно все уничтожают. Насчет бомб - используются разные бомбы. Мы проверяем использование химического оружия со стороны Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Он добавил, что необходимо отобрать образцы, и, когда будут получены доказательства, власти сообщат, какое химическое оружие использовала российская армия.

Президент добавил, что оккупанты уже использовали в разных городах Украины вакуумные бомбы.

Глава государства отметил, что ему сложно сказать, что 48 часов назад началось большое наступление россиян на Донбассе.

"48 часов назад я могу констатировать, что они были готовы к полномасштабной битве. Если то, что началось, и является полномасштабным, то это чревато для нас, но мы это выдержим. Скажу вам это откровенно. Но мы понимаем, что еще не все они подключили по многим разным причинам, из-за своей тактики. Мы ее четко понимаем. Если у нас будет оружие, мы не будем этого бояться", - сказал Зеленский.

Напомним, РФ ворвалась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, наносил удары по населенным пунктам, которые находятся на части востока нашей страны.

18 апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов поделился, что оккупанты пытались прорвать оборону нашего государства почти по всей линии фронта Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

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