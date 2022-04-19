Глава МИД РФ переложил ответственность за войну России против Украины на США и страны Запада.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о "следующей фазе спецоперации в Украине".

Об этом он заявил в интервью изданию India Today.

По словам Лаврова, целью полномасштабного вторжения РФ в Украину было "полное освобождение Донецкой и Луганской республик".

"Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, по моему мнению, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", - заявил российский чиновник.

Лавров также переложил ответственность за войну России против Украины на США и страны Запада. Он снова повторил, что эти страны якобы "нарушили свои обещания российскому руководству и начали продвигать НАТО на восток после исчезновения Советского Союза".

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: