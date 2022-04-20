Украинцам все равно, в какой фазе противостояния уничтожать противников, которые не умеют воевать, отметил советник главы Офиса президента.

Заявление российской стороны о второй фазе "спецоперации" в Украине, это то же самое, что слова "возьмем Киев за 72 часа".

Для украинской стороны все равно, на какие фазы оккупанты разделяют войну, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, россияне любят рассказывать сказки, а в реальности будет только то, что нужно Украине.

Подоляк добавил, что украинцам все равно, в какой фазе уничтожать оккупантов, "которые не умеют воевать, а умеют убивать людей, разрушать инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру".

"…Ну, хорошо, они пойдут сегодня на Донбассе, они потеряют еще определенное количество своих людей, которых они не считают за людей. Хорошо, мы в этом им тоже поможем", - заявил советник руководителя ОП.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Харькове, Чернигове, Мариуполе, Николаеве, Херсоне, Одессе, Сумах и Житомире.

Власти РФ назвали войну в Украине спецоперацией, в частности, для "денацификации" нашей страны.

В апреле глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о "следующей фазе спецоперации в Украине".

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