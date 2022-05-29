Сейчас в городе снова слышны взрывы.

В результате утреннего обстрела жилого квартала Николаева один человек погиб, двое ранены.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"По состоянию на 16:00 известно о двух раненых. Еще один человек погиб", - отметил Сенкевич в своем Telegram.

По его информации, в результате утреннего вражеского удара повреждены три многоэтажки: выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах.

"Сейчас в городе снова слышны взрывы", - отметил он в своем сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Николаеве в результате обстрела многоэтажек погиб один человек, еще 7 получили ранения.

Сегодня утром, 29 мая, Сенкевич сообщил о новом обстреле жилого квартала города.

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