Как минимум два боеприпаса разорвались во дворах многоэтажек.

В результате сегодняшнего обстрела Николаева российскими оккупантами погиб один человек, по меньшей мере шесть гражданских получили ранения.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

"В субботу, 28 мая, утром оккупационные войска России в очередной раз обстреляли город Николаев. И вновь удар пришелся на жилые кварталы. Как минимум два боеприпаса разорвались во дворах многоэтажек. В результате обстрела повреждены несколько многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении ОГА, в результате обстрела один человек погиб на месте. Также на данный момент известно по меньшей мере о шести раненых гражданских лицах.

Как ранее сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление на южном направлении. Российские оккупанты понесли существенные потери и были вынуждены занять оборону на невыгодных и недооборудованных рубежах.

Между тем по словам председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, несмотря на риск и ежедневные обстрелы со стороны российских захватчиков, все больше жителей Николаевской области возвращаются домой.

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