При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали тех, кто выжил после подрыва.

На Николаевщине было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изувеченными и расстрелянными телами людей.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

"В ходе продвижения наших подразделений по Николаевщине в сторону Херсона было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изувеченными и расстрелянными телами людей. Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны. При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали тех, кто выжил после подрыва", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что среди погибших - двое детей младшего школьного возраста.

Напомним, оккупанты "палят"по Николаевщине "Смерчами" и устраивают провокации на Херсонщине.

Вас также могут заинтересовать новости: