Утром 16 июля оккупанты ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Враг продолжает террор наших городов и сел. На утро русская армия накрыла огнем Никопольский район. Умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена. Сейчас она в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели, разбирают разрушения и ищут людей", - сообщил он.
В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольска, Апостольская и Широковская общины.
"В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар на частном подворье. К счастью, без пострадавших", - добавил Резниченко.
Он также сообщил, что на промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание потушили.
"По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла 3 жизни, 16 человек получили ранения", - добавил он.
Как писал УНИАН, Россия атаковала Днепр вечером 15 июля ракетами с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС с северной части Каспийского моря.
В результате вечернего российского теракта в Днепре погиб в частности, водитель автобуса одного из городских маршрутов.
Российские ракеты попали в промышленное предприятие в Днепре и улицу рядом. В результате рашистской ночной атаки погибли три человека, еще 15 получили травмы.