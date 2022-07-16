Одна женщина получила ранения и еще два человека находятся под завалами разрушенных домов.

Утром 16 июля оккупанты ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг продолжает террор наших городов и сел. На утро русская армия накрыла огнем Никопольский район. Умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена. Сейчас она в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели, разбирают разрушения и ищут людей", - сообщил он.

В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольска, Апостольская и Широковская общины.

"В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар на частном подворье. К счастью, без пострадавших", - добавил Резниченко.

Он также сообщил, что на промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание потушили.

"По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла 3 жизни, 16 человек получили ранения", - добавил он.

Как писал УНИАН, Россия атаковала Днепр вечером 15 июля ракетами с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС с северной части Каспийского моря.

В результате вечернего российского теракта в Днепре погиб в частности, водитель автобуса одного из городских маршрутов.

Российские ракеты попали в промышленное предприятие в Днепре и улицу рядом. В результате рашистской ночной атаки погибли три человека, еще 15 получили травмы.

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