Вероятнее всего, он проживал в одном из отелей, которые обстрелял враг.

Российские оккупанты выбрали Киев одной из целей массированного обстрела 31 декабря. В результате удара ранение получил японский журналист. Ему предоставили всю необходимую помощь.

Соответствующей информацией поделился мэр столицы Виталий Кличко в официальном Telegram-канале. Он сообщил, что среди раненых есть репортер из Японии. Параллельно в СМИ появилась информация о пострадавшем.

Журналиста зовут Ватару Секита, а его место работы — The Asahi Shimbun, одна из четырех крупнейших газет в Стране восходящего солнца. На официальном сайте издания есть публикации репортера, датированные концом декабря, с фотографиями из Киева. То есть он находился в столице Украины во время массированного обстрела. Вероятнее всего, Секита получил ранение при ударе оккупантов по гостинице в Печерском или Соломенском районах.

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Массированный обстрел Украины 31 декабря: что известно

Пуски ракет начались примерно в 12:30, рашисты организовали несколько волн. Целью ударов была не только критическая инфраструктура, но и гражданские объекты, что подтвердил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

О работе ПВО сообщалось из разных областей — Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и других.

Увы, без попаданий не обошлось. В Николаеве в результате удара пострадали шесть человек, которым предоставили медицинскую помощь. В Хмельницкой области ранения получили по меньшей мере четверо гражданских.

Наиболее плачевные последствия атаки зафиксированы в Киеве. Оккупанты убили одного человека и ранили еще 16. Они повредили объекты гражданской инфраструктуры в Голосеевском, Соломенском, Печерском и Днепровском районах.

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