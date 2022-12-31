Один человек в тяжелом состоянии.

В Николаеве в результате попадания российских ракет есть пострадавшие, поврежденные дома.

"В результате прилетов, в одном из районов города возник пожар. Есть повреждения жилых домов", - сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

Мэр добавил, что, по предварительной информации, есть пострадавшие.

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Начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким также предоставил информацию об обстреле в своих соцсетях.

"Шесть раненых, трое госпитализированы, троим на месте оказана помощь", - сказал Ким.

По словам Кима, сегодня враг изменил тактику обстрела.

"По тенденции сегодня оккупанты обстреливают не только критическую инфраструктуру. Во многих городах (попадания - УНИАН) просто в жилые сектора, гостиницы, гаражи, просто дороги", - отмечает он.

Массированная ракетная атака России по Украине 31.12.2022

В последний день 2022 года российские оккупанты решили осуществить террористические акты против украинского народа.

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

В Киеве прогремела серия взрывов, есть погибшие. Сообщалось о ранении японского журналиста.