В результате попадания вражеских беспилотников на предприятии возник пожар.

В ночь на субботу, 18 марта, два вражеских беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске, есть "сильные разрушения".

В результате попадания дронов возник пожар на предприятии, кроме того, полностью разрушены расположенные рядом четыре дачных дома, а шесть - повреждены, об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Этой ночью российская армия атаковала Днепропетровщину беспилотниками, вероятно - "Шахедами". Три из них военные из воздушного командования "Восток" сбили. Еще два попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске... Из-за попадания дронов на предприятии произошел пожар. Спасатели до сих пор укрощают огонь...", - сообщил он.

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Лысак также сообщил, что в результате вражеской атаки люди не пострадали.

Новая вражеская атака дронами - что надо знать

Враг 17 марта вечером с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области запустил по нашей земле дроны-камикадзе иранского производства "Шахед" -136/131. Сообщалось о "прилетах" в Новомосковске.

По сведениям Воздушных силах Вооруженных сил Украины, враги запустили 16 беспилотников, 11 из них ликвидировали.

Утром 11 марта в Генштабе ВСУ сообщили, за сутки захватчики нанесли по украинской территории 34 авиационных удара, 11 из них - с применением дронов "Шахед-136". В Генштабе добавили, что ликвидировано 10 дронов.

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