73-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Российские оккупанты в течение дня, 23 марта 2023 года, трижды ударили по Никополю с беспилотника. В результате атаки получил ранение гражданский мужчина.

"73-летний мужчина пострадал сегодня из-за вражеского обстрела Никополя. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По городу враг ударил с беспилотника трижды за день", – сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он отметил, что, кроме Никополя, под прицелом российской армии были Червогогригорьевская и Мировская общины. Территорию этих общин враг обстрелял из тяжелой артиллерии. Глава ОВА добавил, что последствия атак уточняются.

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Обстрелы Украины 23 марта

В ночь на 23 марта российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Херсонщину. Враг ударил по Херсонскому областному кардиологическому центру, в результате чего в стене здания образовалась большая дыра.

Под вечер оккупанты пытались атаковать Одесскую область истребителями Су-35. Украинские силы ПВО сбили две вражеские ракеты Х-59.

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