Поврежден и разрушен ряд жилых домов.

В результате обстрела российскими оккупантами пгт. Золочев Харьковской области погибли два человека.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 11 июля военные страны-агрессора обстреляли пгт. Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погибли двое мирных жителей", - говорится в сообщении.

Также поврежден и разрушен ряд жилых домов.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в течение суток оккупанты массированно обстреливали мирное население Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов области. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, объекты АПК.

Возникло несколько пожаров, горели лесополосы, трава и камыш. В Богодуховском районе госпитализировали 41-летнего мужчину.

Вас также могут заинтересовать новости: