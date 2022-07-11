В результате вражеских обстрелов Харьковщины ранен мужчина.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.
По его данным, в течение суток оккупанты массированно обстреливали мирное население Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов области. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, объекты АПК.
"Произошло несколько пожаров, горели лесополосы и трава и камыш. К сожалению, в Богодуховском районе один пострадавший, госпитализировали 41-летнего мужчину", - отметил руковводитель области.
Как сообщал УНИАН, россияне обстреляли рано утром Харьков. Одна ракета оккупантов попала в жилую многоэтажку в центральной части города. Еще две ракеты попали во дворе неподалеку складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.
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