В частности, в Харькове от обстрелов ночью пострадали Слободской и Индустриальный районы.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о по меньшей мере троих погибших и шестерых раненых в результате обстрелов Харьковской области.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Синегубов подчеркнул, что в течение минувшей ночи российские оккупанты продолжили терроризировать обстрелами Харьков и населенные пункты области.

Так, в Харькове ночью от обстрелов пострадали Слободской и Индустриальный районы. Там повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров. Утром продолжаются обстрелы Немышлянского района Харькова.

"Предварительно трое раненых. Информация уточняется", - отметил председатель ОВА.

Кроме того, россияне ночью продолжили обстрелы Чугуева: разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

"Предварительно, два человека погибли, двое раненых. Информация уточняется", - сообщил Синегубов.

Также в пгт Золочев Богодуховского района был поврежден многоквартирный дом, произошел пожар.

"Из-под завалов изъяли тело одного погибшего. Сейчас продолжаются спасательные работы, есть вероятность, что под завалами еще два человека", - отметил он.

В пгт Шевченково Купянского района в результате российского обстрела накануне вечером один человек получил ранение.

Синегубов добавил, что на линии соприкосновения враг стреляет из ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении оккупанты ведут воздушную разведку.

"В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск. Наши военные держат оборону. Российские оккупанты несут большие потери", - написал председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, одна из российских баллистических ракет, выпущенных по Харькову 20 июня, ударила по объекту Харьковского метрополитена.

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