В армейских корпусах противника начали мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, отметили в Главном управлении разведки Минобороны.

Оккупационные силы Российской Федерации на Донбассе ищут мобилизационный ресурс для доукомплектования своих военных частей, которые воюют против Вооруженных сил Украины, и усиленно разыскивают тех, кто уклоняется от прохождения сборов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Командование Вооруженных сил РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с 10 января по единому плану подготовки Вооруженных сил РФ в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусах начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых запланированы сборы с резервистами", – говорится в сообщении.

Также сказано, что "отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей оперативной группировки российских оккупационных войск мобилизационными ресурсами, осуществляется проверка работы развернутых пунктов приема личного состава и военной техники".

Читайте такжеНа Донбассе на новогодние праздники войска РФ усилили передовые позиции – разведка"В то же время силовые структуры оккупационных администраций в усиленном режиме осуществляют розыскные мероприятия лиц, которые считаются как приписной личный состав районных военных комиссариатов и уклоняются от прохождения сборов", – заявляют в разведке.

Напомним, Россия в 2014 году вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Сама РФ утверждает, что на Донбассе идет "внутриукраинский конфликт".

Ранее в разведке сообщили, что в декабре Россия значительно увеличила поставку новых и модернизированных боевых бронированных машин для оккупационных войск на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: