Он получил тяжелые травмы.

Так называемый "исполнительный секретарь" отделения "Единой России" во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов скончался в больнице. Информацию об этом подтвердил местный гауляйтер Владимир Сальдо

По его словам, "медики сделали все возможное, однако ранения и травмы были слишком тяжелыми".

Известно, что на недавних фейковых "выборах" Малова избрали в "совет депутатов" Новой Каховки от той же "Единой России".

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Владимир Малов - подрыв авто "единоросса" в Новой Каховке

Ранее сообщалось, что утром 7 октября в Новой Каховке взорвали автомобиль с Владимиром Маловым - так называемым "исполнительным секретарем" местного отделения "Единой России".

Сообщалось, что подрыв произошел около 9:30 7 октября. В результате инцидента Малов получил тяжелые ранения. Был ли в машине еще кто-то - неизвестно.

Местные коллаборанты цинично назвали произошедшее "терактом, направленным против мирного населения".

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