Правила хотят изменить для мужчин старше 30 лет.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается убрать отсрочку от мобилизации для студентов. Речь идет о мужчинах, получающих второе или третье образование.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский в эфире телемарафона отметил, что сейчас около 60 тысяч мужчин решили получать дополнительное образование, чтобы избежать мобилизации.

По его словам, поскольку не могут призвать мужчин в возрасте от 25 лет, обучающихся в учебных заведениях на дневной и дуальной форме, то, для мужчин 30+ хотят изменить правила.

Видео дня

Вениславский привел статистику, что в 2019-2021 годах студентов в возрасте 25 лет и старше было около 40 тысяч человек. Однако в 2022 году их резко стало 106 тысяч и столько же будет в этом году. При этом часть абитуриентов поступали на более низкий образовательный уровень, чем имели (на профессионально-техническое образование при имеющемся высшем), и на другую специальность.

"Я предложил, чтобы люди, обучающиеся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет таким правом на отсрочку воспользоваться не могли", - подчеркнул вениславский.

Он утверждает, что после принятия действие этого документа распространится и на мужчин, которые воспользовались обучением для уклонения от мобилизации в 2022 году.

Отсрочка от мобилизации для студентов

В СНБО заявили, что Министерство образования будет решать, целесообразно ли мужчинам, годным к военной службе, получать второе высшее образование, что дает право на отсрочку от мобилизации.

Еще 30 августа Вениславский анонсировал, что хочет отменить отсрочку от мобилизации для тех студентов, которые второй раз получают высшее образование.

"Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если она поступила в аспирантуру сразу после учебы, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы", – сказал он.

УНИАН ранее сообщал, кому предоставляется отсрочка от мобилизации в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: