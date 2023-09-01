Речь идет о студентах или курсантах, получающих образование по авиационным специальностям.

Правительство предоставило право на пересечение государственной границы в случае введения правового режима военного положения студентам или курсантам, получающим образование по авиационным специальностям.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, отметив при этом, что речь идет о студентах или курсантах, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации и нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства Украины.

Он отметил, что соответствующие изменения внесены в правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

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Пересечение границы во время войны

24 февраля 2022 года из-за полномасштабного российского вторжения в Украине было введено военное положение.

Согласно законодательству, во время действия военного положения, границу могут пересекать мужчины в возрасте до 18 лет, а также после 60 лет. Законом запрещено выезжать за границу студентам, аспирантам и докторантам, даже на обучение за границей. В то же время есть ряд положений, которые позволяют выезд ряду категорий лиц.

В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда мужчин начнут выпускать из Украины.

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