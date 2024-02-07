Министр обороны Польши подчеркнул, что надо быть готовыми "к любому сценарию, в том числе худшему, в любое время".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал сегодняшнюю атаку РФ на Украину, заявив, что Россия смогла компенсировать потери, которые понесла в начале войны, поэтому надо готовиться к худшему сценарию.

"Россия проводит очень массированную атаку, и она готова к этой атаке. Она компенсировала потери, которые понесла в начале войны, а это было два года назад, она перевела свое производство на военный лад, у нее есть союзники, такие как Северная Корея, которые поставляют ей большое количество боеприпасов", - приводит слова министра обороны Rzeczpospolita.

Он добавил также, что во время атак на Украину большинство ракет летит в сторону Польши и подчеркнул, что надо быть готовыми "к любому сценарию, в том числе худшему, в любое время".

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"С самого утра по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это повторяется, циклически уже, к сожалению, раз в неделю, раз в 10 дней. Эти атаки носят массированный характер. И большинство ракет летят на запад, в сторону Польши. Они, конечно, маневрируют, имея целью украинскую территорию. Но по состоянию на сегодня, на сегодняшнее утро, все системы безопасности в Польше приведены в полную боевую готовность", - сказал польский министр обороны.

Кроме того, на вопрос, возможен ли ракетный удар России по Польше или наземное наступление в ближайшие месяцы, министр отметил, что "это готовность, которая должна у нас быть и о которой мы должны постоянно помнить".

Косиняк-Камыш также сообщил, что Польша продолжит передавать Украине военную технику.

Сегодняшняя атака РФ по Украине -что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия провела массированную воздушную атаку по территории Украины.

Россия ударила по Украине 64 средствами воздушного нападения (Shahed-136/131, крылатые ракеты Х-101/Х-555 / Х-55 и Х-22, а также крылатыми ракетами "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300). Всего удалось уничтожить 44 воздушных цели - 29 ракет и 15 дронов-камикадзе.

В Киеве произошло попадание в многоэтажку, известно о 4 погибших и большом количестве пострадавших .

Как сообщили в Воздушных силах, российские ракеты, маневрируя, не долетели всего 50 км до границы с Польшей. Поэтому Польша 7 февраля экстренно подняла свою и союзническую авиацию, задействовав военный протокол по защите неба.

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