Польша активизировала протокол защиты собственного воздушного пространства и подняла борта союзников.

Польша 7 февраля экстренно подняла свою и союзническую авиацию из-за пуска российских ракет, задействовав военный протокол по защите неба.

Утром в районе 7:08 украинские Воздушные силы ВСУ предупредили о движении боеголовки в сторону польской границы со стороны Львовщины. "Крылатая ракета на Львовщине движется в сторону границы с Польшей", - уточняли там.

Оперативное командование Польши среагировало на предупреждение: в социальной сети Х сообщили о вылете польской и "союзнической" авиации. Вероятно, речь идет о силах стран-партнеров по НАТО.

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Командование уточнило, что из-за пусков авиации поляки могут слышать грохот в юго-восточном регионе страны.

"Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны", - говорилось в сообщении.

Ракетный удар по Украине 7 февраля - главное

Утром Россия запустила по Украине большое количество ракет, взрывы раздавались как в столице Киеве, так и в других регионах. В частности, на юге в Николаеве. Там местный мэр Сенкевич сообщил о первых последствиях: около 20 жилых домов остались без крыш.

Сейчас тяжелая ситуация в Киеве. Городской голова Виталий Кличко сообщал о работе медиков и экстренных служб в двух районах: Днепровском и Голосеевском. В сети киевляне показывают страшные кадры с горящими многоэтажками.

Отметим, что свой ракетный террор Россия начала после того, как вечером "утомила" ПВО Украины запуском дронов.

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