Во время российской оккупации населенного пункта так называемую администрацию оборудовали в помещении местного ЦПАУ.

При осмотре помещения бывшей оккупационной "администрации" Волчанска Харьковской области правоохранители нашли списки коллаборантов, зарплатные ведомости и документы о вымогательстве "добровольных взносов".

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины в соцсети.

Во время российской оккупации населенного пункта так называемую администрацию оборудовали в помещении местного ЦПАУ. Здесь вели все "хозяйственные дела", о чем свидетельствуют изъятые вещи и документация.

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В частности во время осмотра помещения следователи и криминалисты Нацполиции обнаружили списки коллаборантов, которые перешли на сторону врага и согласились сотрудничать с оккупантами. Кроме того, среди документов, которые там находились, есть зарплатные ведомости и информация об оказании социальной помощи в российских рублях.

Также установлено, что оккупационная власть требовала у фермеров так называемые "добровольные взносы" за возможность продолжать сельскохозяйственные работы.

В частности установлено, что за посев одного гектара земли они должны были платить оккупантам $20, а за сбор урожая – еще $30.

Указано, что всю эту информацию и обнаруженные документы детально проанализируют следователи, которые занимаются расследованием военных преступлений на деоккупированной территории Харьковской области.

Оккупация Волчанска

В Волчанске и Купянске на Харьковщине задержали коллаборантов, которые помогали оккупантам строить блиндажи и патрулировать города. Это два бывших правоохранителя, которые после нападения РФ на Украину начали работать в карательных отрядах оккупационной полиции.

В Украине полицейские открыли 1 тыс. 358 уголовных производств по фактам сотрудничества с российскими оккупантами.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковская область уже деоккупирована. Российская армия находилась там более пяти месяцев и оставила после себя опустошенные деревни.

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