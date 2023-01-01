Отмечается, что атака произошла в полдень.

В полдень 1 января российские террористы нанесли удар по населенному пункту Орехов в Запорожской области. Как следствие, погиб один человек и еще трое получили ранения.

Об этом в своей телеграмме сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

"В Орехов в полдень прилетели "новогодние поздравления" от россиян. Как следствие, один человек погиб, трое ранены" – говорится в сообщении.

Перед этим Старух сообщал, что в предновогодний день оккупанты коварно атаковали Запорожье, попав в жилую застройку ракетами. Обошлось без погибших, но 5 человек пострадали, в том числе девочка 2008 года рождения.

Ситуация в Запорожской области

На части временно оккупированной Запорожской области угрожают местным жителям расстрелом за нарушение комендантского часа. А между собой враг обсуждает близкое контрнаступление ВСУ.

В то же время россияне используют школы на захваченных территориях с целью влияния на украинских детей. Вскоре захватчики планируют открыть на оккупированных территориях центры подготовки учителей истории и русского языка для распространения пропаганды в школах, первый из которых появится в Бердянске Запорожской области.

В Генштабе ВСУ ранее сообщили 22 декабря в Запорожской области было ранено свыше 70 оккупантов. Силы обороны уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом.

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