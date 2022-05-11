По словам Мельника, за годы оккупации там могло появиться большое количество коллаборантов.

Установить украинский контроль над оккупированными в 2014 году районами Донбасса и Крымом будет сложнее, чем над остальными захваченными россиянами территориями. Причина - наличие там большого количества коллаборантов и пророссийски настроенных жителей.

Такое мнение высказал "Обозревателю" координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

По его мнению, сложности также могут возникнуть при попытке восстановления полного контроля Украины над границей со страной-агрессором.

Что касается ОРДЛО и Крыма, то в данном случае, поясняет Мельник, часть местного населения может оказать сопротивление украинским защитникам. РФ, по его словам, уже сейчас может готовить и снабжать оружием ДРГ. В ситуации с Крымом ситуацию усложняет наличие на полуострове большого числа военных страны-агрессора.

При выходе на госграницу могут усилиться вражеские обстрелы.

"Украинские силы могут оказаться под постоянными обстрелами с российской территории, то есть сам вопрос взятия территории под надежный контроль также проблематичен", - отметил Мельник.

При этом он добавил, что не стоит недооценивать возможности договоренностей между сторонами, особенно когда российская армия понесет большие потери.

"Если к тому времени Россия все-таки будет вынуждена сесть за стол переговоров не с ультиматумами, а в поисках какого-нибудь приемлемого компромисса, тогда эти вопросы, по крайней мере, взятие под контроль границы, будут решены более успешно", - подытожил он.

Ранее в Госдепе США заявили, что РФ может попытаться полностью аннексировать Донецкую и Луганскую области Украины. Оккупанты могут провести фейковый референдум, чтобы "легитимизировать" захват территорий.

Как отметил накануне глава МИД Дмитрий Кулеба, если Украина одержит победу в битве за Донбасс, то посчитает победой освобождение остальных территорий, которые оказались под контролем РФ. В том числе - ОРДЛО и Крыма.