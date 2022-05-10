В одном случае Украине придется вести переговоры с Россией, отметил глава Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что битва за Донбасс будет решающим событием для дальнейшей динамики войны с Россией.

Для украинского государства "картина Победы - это развивающаяся концепция", рассказал глава Министерства иностранных дел в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, в первые месяцы войны победа для Украины выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и расплата за причиненные убытки.

Кулеба отметил, что теперь, если украинская сторона одержит победу в битве за Донбасс, то посчитает победой освобождение остальных территорий, которые оказались под контролем РФ.

"Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет решающим для дальнейшей динамики войны, то, безусловно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий", - сказал чиновник.

Министр также сообщил, что если будет пролито слишком много крови, Киеву, возможно, придется вести переговоры с агрессором, и до такого момента хотелось бы подойти с "сильными картами".

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливал и гражданские. Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов и заблокировать Мариуполь.

Только в одном Мариуполе, по данным украинских властей, погибли более 20 тысяч человек.

Позже оккупанты пошли в наступление на части востока нашей страны. Украинские воины давали противнику достойный отпор. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в нашем государстве уже уничтожены более 26 тысяч оккупантов.

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