Нед Прайс отметил, что в США обеспокоены возможным проведением "референдума" на Донбассе

Российская Федерация может попытаться полностью аннексировать Донецкую и Луганскую область Украины. Оккупанты могут провести фейковый референдум, чтобы "легитимизировать" захват территорий.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс

В Госдепе напомнили, что Москва ранее уже использовала такой сценарий, в частности во временно оккупированном Крыму и в оккупированных районах Донбасса. По словам Прайса, в США обеспокоены возможным повтором такого сценария.

"Власти России, пытаясь предоставить своей оккупации налет легитимности, проводили фиктивные выборы. И мы по-прежнему обеспокоены тем, что они снова попытаются сделать это на востоке Украины", – заявил спикер Госдепа.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 8 мая российские оккупанты не прекращали наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержание сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. На Донецком направлении группировки оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

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