Нехаммер и Трамп во время разговора обсуждали войну в Украине.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер провел 30-минутный телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого значительное внимание было уделено войне России в Украине.

"Трамп попросил меня дать оценку, потому что я был одним из немногих, кто встречался с Путиным и Зеленским. Он также поделился со мной своей точкой зрения. И после этого мы очень быстро заговорили о том, насколько важен мир и как важно, чтобы война прекратилась", - рассказал Нехаммер в интервью телеканалу PULS 24.

Нехаммер также в разговоре с Трампом предложил Австрию как возможное место для переговоров.

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"Я включил Австрию в игру как хорошее место для переговоров, как нейтральную страну", отметил он.

При этом канцлер Австрии отметил, что в разговоре с Трампом у него сложилось впечатление, что новоизбранный президент США "думает о завершении войны очень эмоционально и в позитивном смысле" и стремится к прекращению боевых действий.

"Он очень заинтересован в том, чтобы оружие молчало", - сказал Нехаммер.

При этом он не смог сказать, означает ли это, что Трамп планирует территориальные уступки со стороны Украины, поскольку во время разговора такие подробности не обсуждались.

Мирные переговоры Украины и России

Business Insider писал, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут произойти уже в 2025 году, однако они могут оказаться "хрупкими", если избранный президент США Дональд Трамп не подкрепит их гарантиями безопасности Украины.

В то же время WP отмечало, что Джо Байден своими последними решениями спешит укрепить позиции Украины перед потенциальными переговорами с Россией.

При этом источники издания считают, что в течение нескольких месяцев Украина может быть вынуждена начать переговоры с Россией о прекращении войны и что она может быть вынуждена отказаться от территорий.

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