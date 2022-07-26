Среди погибших - по меньшей мере 348 детей, среди раненых – 560.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить 5 тыс. 237 случаев гибели и 7 тыс. 035 – ранения гражданских людей в Украине из-за полномасштабной войны, начатой Россией.

Об этом сообщили в УВКПЧ ООН, информирует Радио Свобода.

Это данные от 24 февраля до полуночи 24 июля.

Среди погибших - по меньшей мере 348 детей, среди раненых – 560.

За июль в организации зафиксировали 1 тыс. 165 случаев гибели или ранения гражданских: 285 погибших и 880 раненых.

"Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывчатого оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – сообщили в УВКПЧ ООН.

Там отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении.

Это касается, в частности, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), "где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц".

Ранее сообщалось, что на Николаевщине оккупанты убили 4 человека ради постановочного сюжета.

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