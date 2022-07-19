Сразу после обстрела на месте военного преступления РФ появились пропагандистские СМИ.

На Николаевщине оккупанты убили 4 человек ради постановочного сюжета. Рашисты обстреляли жилой дом из миномета. Сразу после этого на месте военного преступления РФ появились пропагандистские СМИ.

Об этом сообщается в новом сводке от Оперативного командования "Пивдень".

Так, на окраине города Снигиревка оккупанты ударили по жилому дому. Рашисты убили 4 мирных жителей и пытались обвинить в этом наших военных.

"В Снигиревке оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине, пытаясь обвинить в этом силы обороны Украины", - сообщают в ОК "Пивдень".

Однако рашисты выдали сами себя. Сразу после обстрела к месту инцидента как по заказу приехали журналисты пропагандистских СМИ. Они мгновенно начали снимать сюжеты и обвиняли в обстрелах ВСУ.

"Подразделения ВСУ находятся оттуда слишком далеко для попадания минометом. Но ради картинки рашисты убили четырех мирных жителей", - добавили в Оперативном командовании.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами.

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